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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام بشكتاش بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة بشكتاش، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026-2027.

محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام بشكتاش 

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، وجود النجم المصري محمد صلاح، الذي يعول عليه الجهاز الفني لقيادة الخط الأمامي للفريق، ومواصلة تألقه خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ملعب «بابارا بارك» مواجهة طرابزون سبور وبشكتاش، في لقاء مرتقب يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل طرابزون سبور

 

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.

ويدخل طرابزون سبور، المباراة، بمعنويات مرتفعة؛ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، بالفوز على جالاتا سراي برباعية نظيفة، ثم سامسون سبور بثلاثية دون رد في الدوري التركي، قبل التغلب على كيو بي إس الفنلندي بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، ويأمل في تعزيز رصيده التهديفي خلال مواجهة بشكتاش، ومساعدة فريقه على حصد فوز جديد في مشواره بالمسابقة.

توماس ريس طرابزون بشكتاش الدوري التركي محمد صلاح

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