خوان لابورتا: ريال مدريد فقد مصداقيته بسبب أكاذيب قضية نيجريرا

شن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، هجومًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، منتقدًا سياسته في التعاقدات، ومتهمًا إياه بمحاولة الإساءة إلى صورة النادي الكتالوني من خلال قضية نيجريرا، في ظل استمرار التوتر بين الناديين.

وقال لابورتا، في تصريحات تلفزيونية، إن نجاح برشلونة يعود إلى العمل الجماعي داخل النادي، بقيادة مدرب مميز ومدير رياضي يعمل باستمرار من أجل تطوير الفريق وتحسين مستواه.

وأضاف رئيس برشلونة أن ريال مدريد فضّل الاعتماد على النجوم والمهارات الفردية وإبرام الصفقات باهظة الثمن، بدلًا من التركيز على بناء فريق متكامل قادر على التطور وتحقيق النجاحات.

وواصل لابورتا هجومه على النادي الملكي، مؤكدًا أن ريال مدريد فقد مصداقيته، بسبب ما وصفه بمحاولات نشر الأكاذيب المتعلقة بقضية نيجريرا، التي أثارت جدلًا واسعًا في الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن فريقه نجح في حصد البطولات ومواصلة المنافسة على الألقاب، معتبرًا أن النجاحات الرياضية التي يحققها النادي الكتالوني تمثل ردًا على الانتقادات والهجمات التي يتعرض لها.

وتأتي تصريحات لابورتا في ظل استمرار الخلافات بين برشلونة وريال مدريد بشأن قضية نيجريرا، بعدما قدم النادي الملكي مستندات إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تتعلق بالتحقيقات الجارية في القضية، التي تدور حول مدفوعات أجراها برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق.

ويواصل الطرفان تبادل الانتقادات بشأن القضية، وسط تمسك برشلونة بالدفاع عن موقفه، بينما يطالب ريال مدريد باستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه.