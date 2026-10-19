تصعيد ميداني في السودان.. الجيش يستهدف مواقع الدعم السريع بدارفور وغرب كردفان وموجات النزوح تتفاقم

تشهد الساحة السودانية تطورات عسكرية متلاحقة مع اتساع نطاق المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق، لا سيما إقليمي دارفور وكردفان، وسط استمرار العمليات المتبادلة وتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية، في ظل اضطرار مزيد من الأسر إلى مغادرة مناطقها بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات عسكرية تستهدف مواقع تمركز قوات الدعم السريع، إلى جانب تصاعد حركة النزوح من مناطق النيل الأزرق وولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، بما يسلط الضوء على اتساع التداعيات الميدانية للصراع وانعكاساته المباشرة على المدنيين.

عمليات عسكرية للجيش السوداني في جنوب دارفور

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفاد محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، بأن الجيش السوداني نفذ، اليوم الاثنين، عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع داخل مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها القوات الأخيرة.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحركات العسكرية تأتي في إطار استمرار المواجهات بين الطرفين في إقليم دارفور، الذي يشهد تطورات متسارعة على عدد من جبهات القتال، مشيرًا إلى أن العمليات التي نُفذت خلال ساعات الصباح استهدفت مواقع مهمة تتمركز فيها قوات الدعم السريع.

وأضاف أن المعلومات الواردة بشأن نتائج العمليات تشير إلى حدوث حالة من الارتباك في عدد من المواقع المستهدفة، خاصة المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية داخل المنطقة، في ظل استمرار التحركات العسكرية ومحاولات التأثير على انتشار القوات ومواقع تمركزها.

وتكتسب مدينة نيالا أهمية خاصة في المشهد السوداني، باعتبارها عاصمة جنوب دارفور وإحدى أبرز المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، التي أعلنت تشكيل إدارة موازية في مناطق نفوذها، في تطور يعكس اتساع الانقسام السياسي والإداري المصاحب للصراع العسكري في البلاد.

غرب كردفان تدخل دائرة الاستهداف العسكري

وامتدت العمليات العسكرية، بحسب مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى ولاية غرب كردفان، حيث استهدف الجيش السوداني تجمعات لقوات الدعم السريع، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود مع دولة جنوب السودان.

وتشهد مناطق كردفان أهمية ميدانية متزايدة في ظل استمرار المواجهات بين الجانبين، وتعدد جبهات القتال التي تتحرك عبرها القوات، الأمر الذي يضع مناطق جديدة أمام تداعيات العمليات العسكرية، سواء على مستوى الأوضاع الأمنية أو حركة السكان.

ويزيد امتداد المواجهات إلى المناطق الحدودية من تعقيد المشهد، في ظل تداخل التطورات العسكرية مع الأوضاع الإنسانية وحركة المدنيين بين المناطق المتأثرة بالقتال والمناطق التي يلجأون إليها بحثًا عن الأمان.

وتعكس التحركات المتزامنة في دارفور وغرب كردفان استمرار اتساع رقعة العمليات العسكرية، في وقت لا تزال فيه المواجهات تلقي بظلالها على الاستقرار المحلي، وتفرض ضغوطًا متزايدة على السكان والخدمات المتاحة في المناطق المستقبلة للنازحين.

موجات النزوح تتصاعد في إقليم النيل الأزرق

وعلى الجانب الإنساني، تتزايد حركة النزوح من إقليم النيل الأزرق باتجاه مدينة الدمازين، مع استمرار المواجهات في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، بحسب ما أورده مراسل «القاهرة الإخبارية».

وأشار إبراهيم إلى أن أعدادًا كبيرة من الأسر تغادر المناطق الحدودية القريبة من جنوب السودان وإثيوبيا، وتتجه إلى الدمازين، في محاولة للابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب المخاطر الأمنية التي تهدد حياة المدنيين.

وتواجه الأسر النازحة ظروفًا معيشية صعبة خلال انتقالها من مناطقها الأصلية، لا سيما مع تزايد الاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية، فضلًا عن التحديات التي تفرضها حركة النزوح المتواصلة على المجتمعات المستقبلة.

وتبرز هذه التطورات حجم التأثير المباشر للعمليات العسكرية على المدنيين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة مع استمرار القتال، ما يضطرهم إلى ترك منازلهم ومصادر رزقهم والانتقال إلى مناطق أخرى رغم صعوبة الأوضاع الإنسانية.

كردفان تشهد نزوحًا باتجاه شمال الولاية

وفي تطور متصل، تتواصل موجات النزوح من ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، اللتين تشهدان مواجهات عسكرية نشطة، مع توجه عدد من السكان إلى ولاية شمال كردفان، وعاصمتها مدينة الأبيض.

وتؤدي المواجهات المستمرة إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تسعى إلى الابتعاد عن مناطق القتال، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتوفير الاحتياجات الضرورية للنازحين وضمان وصولهم إلى مناطق أكثر أمانًا.

ويضع استمرار النزوح الولايات المستقبلة أمام أعباء إضافية، في ظل الحاجة إلى توفير المأوى والخدمات الأساسية للوافدين، بالتوازي مع تراجع قدرة كثير من الأسر على تلبية احتياجاتها نتيجة فقدان مصادر الدخل ومغادرة مناطق الإقامة المعتادة.

وتكشف التطورات المتزامنة في دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق عن اتساع الأبعاد الإنسانية للأزمة السودانية، إذ لم تعد تداعيات المواجهات مقتصرة على خطوط الاشتباك، بل امتدت لتشمل حركة السكان واستقرار المجتمعات المحلية والقدرة على توفير الخدمات الأساسية.

المشهد السوداني بين التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية

وتشير التطورات الميدانية الواردة من السودان إلى استمرار تعدد جبهات المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع تحركات عسكرية تستهدف مواقع استراتيجية، وتصاعد موجات النزوح في عدد من الولايات والأقاليم.

وفي ظل استمرار القتال، تبقى الأوضاع الإنسانية أحد أبرز الملفات التي تفرض نفسها على المشهد، مع انتقال أعداد متزايدة من المدنيين بعيدًا عن مناطق المواجهات، وما يصاحب ذلك من احتياجات متزايدة إلى الحماية والمساعدات الأساسية.

ويظل مسار التطورات خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمستجدات العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، ومدى انعكاسها على حركة السكان والأوضاع الأمنية والإنسانية، في وقت تواجه فيه مناطق واسعة من السودان تحديات متشابكة نتيجة استمرار الصراع.