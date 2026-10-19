طلعت يوسف: ضغوط ناصر منسي لا تبرر تصرفه.. ولا بد من محاسبته

أكد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية السابق والاتحاد السكندري، أن أزمة ناصر منسي لاعب الزمالك لم تكن وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك مواقف سابقة وردود أفعال من بعض اللاعبين تجاه الجهاز الفني ساهمت في وصول الأمور إلى ما حدث مؤخرًا.

وقال طلعت يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الكلام المظبوط» مع الإعلامي هاني حتحوت، إن بعض ردود أفعال اللاعبين أثناء المباريات وعند إجراء التغييرات لم تكن مقبولة، موضحًا أنه لاحظ منذ الموسم الماضي تحفظات من لاعبين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، على قرارات الجهاز الفني.

وأضاف أن مرور هذه المواقف دون التعامل معها بالشكل المناسب جعل بعض اللاعبين يعتقدون أن من حقهم الاعتراض والتصرف بهذه الطريقة، مؤكدًا أن ما حدث مع ناصر منسي يمثل نتيجة لتراكمات سابقة.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن ناصر منسي ربما تعرض لضغوط بعدما كان أحد العناصر الأساسية في الفريق، قبل أن يجد نفسه بعيدًا عن المشاركة، لكنه شدد على أن هذه الضغوط لا تبرر تصرفه، خاصة أنه يتحمل مسؤولية تراجع مستواه وعدم جاهزيته.

وتابع طلعت يوسف أن اللاعب ساهم في وضع نفسه بهذا الموقف، بسبب تراجع أدائه خلال عدد من المباريات، مؤكدًا أن لاعب كرة القدم عليه الحفاظ على مستواه، وأن ابتعاده عن التشكيل الأساسي أمر طبيعي في حالة عدم تقديم الأداء المطلوب.

طلعت يوسف ينتقد طريقة إدارة الزمالك للأزمة

وانتقد طلعت يوسف طريقة تعامل إدارة الزمالك والجهاز الفني مع أزمة ناصر منسي، معتبرًا أن القرارات المتتالية والمتغيرة لم تكن مناسبة، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل دراسة الموقف جيدًا قبل إعلان قرار نهائي.

وقال إن النادي أعلن في البداية توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على اللاعب، قبل أن تتصاعد القرارات لتشمل تحويله للتحقيق ومنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم الاستقرار في التعامل مع الأزمة.

وأضاف أن الأفضل كان إصدار قرار واحد واضح يتضمن العقوبة المالية والإيقاف لمدة محددة، مع تحديد موقف اللاعب من التدريبات، ثم الالتزام بالقرار المعلن دون تغييره في اليوم التالي.

مطالب بإعادة تقويم ناصر منسي

وشدد طلعت يوسف على أن ناصر منسي يحتاج إلى إعادة تقويم ودعم على مستوى الثقافة الرياضية، حتى يتعامل بصورة أفضل مع المواقف التي يمر بها داخل الفريق، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة محاسبته على ما بدر منه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يجب أن يتحمل عواقب تصرفاته، معتبرًا أن العقوبة ضرورية للحفاظ على الانضباط داخل الزمالك، ومنع تكرار مثل هذه الأزمات خلال الفترة المقبلة.