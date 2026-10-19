قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية
خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".. وزير التعليم العالي يستعرض خطط التطوير خلال الفترة المقبلة
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
زيكر X الكهربائية بمدى يصل لـ 400 كم.. صور
نيس وليون تعلنان حظر التجول وتنضمان لقائمة الحظر في فرنسا
أحمد موسى: الرئيس السيسي فتح كل الملفات من أجل حل مشكلات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية والتنموية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة المصرية.

منتدى مصر ٢٠٢٦

وأشادت نيفين الكاتب على هامش مشاركتها بمنتدى مصر ٢٠٢٦ ، بمستوى تنظيم المنتدى والموضوعات التي يناقشها، مؤكدة أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالياته تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن بناء الوعي لا يقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، لما له من دور محوري في حماية الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وشددت النائبة نيفين الكاتب على ضرورة الاستفادة من مخرجات المنتدى وتحويل الأفكار والرؤى المطروحة إلى خطوات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يظل أحد أهم مسارات بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.

منتدى مصر منتدى مصر ٢٠٢٦ البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

ترشيحاتنا

«روح وجسد».. جامعة الأقصر تطلق فعاليات «ريد ويك» لنشر الوعي الصحي بين الطلاب

جامعة الأقصر تطلق فعاليات «ريد ويك» لنشر الوعي الصحي بين الطلاب

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور ضمن أفضل 200 جامعة عربية في تصنيف QS للجامعات العربية 2027

منتدى مصر

بحضور الرئيس السيسي.. محافظ الغربية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026»

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد