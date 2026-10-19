برلمانية: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية والتنموية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة المصرية.

منتدى مصر ٢٠٢٦

وأشادت نيفين الكاتب على هامش مشاركتها بمنتدى مصر ٢٠٢٦ ، بمستوى تنظيم المنتدى والموضوعات التي يناقشها، مؤكدة أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالياته تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن بناء الوعي لا يقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، لما له من دور محوري في حماية الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وشددت النائبة نيفين الكاتب على ضرورة الاستفادة من مخرجات المنتدى وتحويل الأفكار والرؤى المطروحة إلى خطوات عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يظل أحد أهم مسارات بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.