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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: حظر تجول في ساحة الجمهورية وبعض أحياء باريس من الساعة الـ10 مساء

احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
خاطر عبادة

أفادت وسائل إعلام فرنسية بإعلان السلطات فرض حظر تجول في ساحة الجمهورية وبعض أحياء باريس من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً، في إطار إجراءات احتواء أعمال العنف عقب احتجاجات نهاية الأسبوع.

حظر جزئي في الشمال

وأعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجوال جزئي في 4 مدن شمالي البلاد من بينها ليل، ليلتي الاثنين والثلاثاء، في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
وذكر مكتب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول سيُطبق من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي بهدف الحد من الاضطرابات وحماية الممتلكات، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت قناتا العربية والحدث بفرض حظر تجول في ساحة الجمهورية والمنطقة التجارية وسط باريس ابتداء من العاشرة ليلاً، كما أعلنت مدينة نيس حظر تجول للقاصرين ابتداء من التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

إجراء محدود لحماية المتاجر


وكان لوكورنو قد أعلن أنه طلب من محافظي المناطق المعنية فرض حظر تجول مساء الاثنين، موضحاً أن الإجراء سيكون جزئياً ومحدود النطاق مع التركيز على حماية المتاجر، عقب مشاهد الفوضى التي شهدتها مدن فرنسية.

ولم يستبعد لوكورنو إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة، لكنه اعتبر أن فرض حظر التجول يبدو الخيار الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.

فرنسا باريس حظر تجول ساحة الجمهورية

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