ديربي ناري في تركيا.. طرابزون سبور يتقدم على بشكتاش بهدف رائع

افتتح فريق طرابزون سبور التسجيل في شباك بشكتاش، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الدوري التركي، في لقاء يشهد إثارة وندية بين الطرفين.

طرابزون سبور يتقدم على بشكتاش بهدف رائع

جاء الهدف الأول لطرابزون سبور بعد هجمة انتهت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس بشكتاش، قبل أن ترتد الكرة إلى أوزان توفان، الذي أطلق تسديدة قوية على الطائر، سكنت الشباك معلنة تقدم أصحاب الأرض.

اشعل الهدف أجواء المباراة، بعدما نجح طرابزون سبور في استغلال الكرة المرتدة وتحويلها إلى هدف مميز، وسط تطلعات الفريق لمواصلة الضغط على دفاع بشكتاش وتعزيز تقدمه خلال أحداث اللقاء.

وتتجه الأنظار إلى بقية دقائق المواجهة، في ظل سعي بشكتاش للعودة في النتيجة، مقابل رغبة طرابزون سبور في الحفاظ على تقدمه والخروج بانتصار مهم في مشواره بالدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.