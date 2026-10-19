طائرة عسكرية أمريكية تطلق إشارة طوارئ فوق ألاباما وتهبط اضطراريا في جورجيا

أطلقت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي إشارة طوارئ فوق ولاية ألاباما قبل أن تعود وتهبط اضطرارياً في ولاية جورجيا.

وهبطت طائرة نقل عسكرية من طراز لوكهيد سي-130 إتش هيركوليز اضطرارياً في ولاية جورجيا بعد إرسالها إشارة استغاثة، وتأكد ذلك في 19 أكتوبر من خلال بيانات خدمة رادار الملاحة الجوية.

مسار الرحلة ورمز الطوارئ

وهبطت الطائرة في منطقة ماريتا حوالي الساعة 18:16 بتوقيت موسكو.

وكانت قد أقلعت من جورجيا، لكن أثناء تحليقها فوق أراضي ألاباما أطلق الطاقم إشارة الطوارئ العالمية 7700، بعدها بدأت الطائرة بخفض ارتفاعها والاتجاه نحو مطار الإقلاع.

ويُفعّل الطيارون الرمز 7700 على جهاز الإرسال والاستقبال في حالة الطوارئ العامة على متن الطائرة، حيث تُعلم هذه الإشارة الخدمات الأرضية بوجود مشاكل لكنها لا تعني بالضرورة وجود خطر وشيك بوقوع كارثة.



حادثة مشابهة في كندا



وفي واقعة مشابهة، أرسلت طائرة من الطراز نفسه تابعة لسلاح الجو الأمريكي إشارة استغاثة في الثاني من أكتوبر أثناء تحليقها فوق شرق كندا.

وكانت الطائرة آنذاك متجهة من مطار كيبلافيك في أيسلندا، وعند إرسال الإشارة كانت على ارتفاع حوالي 2800 متر وتتحرك بسرعة حوالي 420 كيلومتراً في الساعة، بعدما هبطت فجأة من ارتفاع يزيد عن 7000 متر.