جامعة دمنهور ضمن أفضل 200 جامعة عربية في تصنيف QS للجامعات العربية 2027

تواصل جامعة دمنهور كتابة تاريخ جديد في مسيرة التصنيفات الدولية المرموقة، حيث أعلن تصنيف QS للجامعات العربية 2027 إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية، محققة المركز (181-190) عربيا، في تتويج مستحق لخطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية.



وكشف التقرير التفصيلي للتصنيف عن تحقيق الجامعة نقاط قوة نوعية في المؤشرات الدولية الأكثر تنافسية، في شبكة البحث العلمي الدولية، والاستشهادات، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلون على درجة الدكتوراه.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن تقديره و فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لخطة استراتيجية متكاملة تنفذها الجامعة لتطوير العملية التعليمية، ودعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس أن حجز جامعة دمنهور لمقعد ضمن أفضل 200 جامعة عربية في تصنيف QS العربي، وتحقيقها 74.7 نقطة في مؤشر شبكة البحث الدولي و 72.2 في مؤشر الاستشهادات، ليس مجرد رقم، بل هو شهادة دولية على أن الجامعة تسير في المسار الصحيح، مشيرا إلى حرص جامعة دمنهور على جودة البحث لا كميته، وعلى الانفتاح الدولي لا الانغلاق، وهذا ما أثمر عنه تفوق الجامعة في أدق مؤشرين عالميا وهما التأثير البحثي والتعاون الدولي.

هذا وقد هنأ الدكتور إلهامي ترابيس أسرة الجامعة مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي مخلص لمنتسبي الجامعة وأعضاء فريق التصنيف الدولي، ودعم غير محدود من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري، متطلعا إلى المزيد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات البحثية التي تنتهجها جامعة دمنهور، موضحة أنه نتاج مباشر لخطة مدروسة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية: دعم النشر الدولي في المجلات العلمية المحكمة المستوفية لمعايير الجودة، وتفعيل الشراكات البحثية الدولية المشتركة، وتحفيز الباحثين على الإنتاج العلمي المؤثر ورفع كفاءة الاستشهادات المرجعية.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أن قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع وحدة التصنيف الدولي ومكتب التعاون الدولي بالجامعة، مستمر في تنفيذ برامج نوعية لرفع معدلات النشر الدولي، وتأهيل شباب الباحثين للنشر في أوعية النشر العالمية المرموقة، بما يضمن استدامة التقدم وتحسين ترتيب الجامعة في الإصدارات القادمة من التصنيفات الدولية.