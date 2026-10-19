رسالة ردع من تحت الماء.. الصين تختبر إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية

كشفت بكين عن أول استخدام لغواصات تشانج تشنج من الجيل الثالث، في اختبار أثار قلق اليابان وأستراليا وشكّل قفزة نوعية في القدرات العسكرية الصينية.

وأُطلق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة نووية جديدة في قلب المحيط الهادئ، فيما كشفته أحدث تجربة عسكرية صينية أظهرت تطوراً في تقنية أساسية لتعزيز قدراتها العسكرية.

وتُظهر صورة حديثة نشرتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية غواصة تُدعى "تشانج تشنج" تجري تدريبات عسكرية تعود إلى يوليو الماضي، ولم تُكشف تفاصيلها إلا مؤخراً.

وأثار الخبر انتقادات حادة من دول عديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بدءاً من اليابان وأستراليا.

غواصة نووية صينية جديدة

ووصفت الصين هذه الغواصات بأنها الأكثر تطوراً لديها، وكتبت وكالة شينخوا على تطبيق وي تشات: "وصلت سلسلة غواصات تشانج تشنج النووية إلى الجيل الثالث، وقد نجحت في إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة في تجربة إطلاق".



وكما أشارت بلومبيرج، فهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها بكين عن استخدام غواصاتها من أحدث جيل في الاختبار، وهي أيضاً المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش التحرير الشعبي هذه الغواصات، مما يؤكد خطوة كبيرة إلى الأمام في القدرات الحاسمة لطموح الصين في أن تصبح قوة بحرية.

ويُذكر أنه حتى يوليو لم تُجرِ الصين سوى اختبارين معلنين للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في المحيط الهادئ، وكلاهما أُطلق من البر.

تكتم على نوع الصاروخ والغواصة

وفيما يتعلق بالاختبار الأخير، لم يكشف جيش التحرير الشعبي الصيني عن نوع الصاروخ أو الغواصة المستخدمة في يوليو. وكان محللون قد تكهنوا سابقاً بأن الإطلاق تم من غواصة من طراز 094، وهي غواصة نووية من الجيل الثاني في الخدمة منذ ما يقرب من عقد.

كما انتشرت صور غير مؤكدة تُظهر ما يسمى بغواصات الهجوم من طراز 095 وغواصات الصواريخ الباليستية من طراز 096.