طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي

أنهى فريق طرابزون سبور الشوط الأول من مباراته أمام بشكتاش متقدمًا بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش

وجاء هدف التقدم لصالح طرابزون سبور عن طريق أوزان توفان، الذي استغل ارتداد الكرة من حارس مرمى بشكتاش عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة قوية على الطائر سكنت الشباك، معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

وشهد الشوط الأول محاولات من الفريقين لفرض السيطرة على مجريات اللعب، لكن طرابزون سبور نجح في استغلال إحدى الفرص وتحويلها إلى هدف منحه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويسعى طرابزون سبور إلى الحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة خلال النصف الثاني من المباراة، بينما يأمل بشكتاش في العودة وتعديل النتيجة، في ظل ترقب جماهيري لما ستسفر عنه المواجهة بين الفريقين.

تشكيل طرابزون سبور



الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.