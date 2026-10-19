رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال

أعلن مجلس الانضباط بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا اليوم /الإثنين/ إيقاف قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لمدة 30 يومًا مع فرض غرامة مالية قدرها 255 يورو، بعد مغادرته معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي الأخير .
وجاء في نص القرار الصادر عن الاتحاد: "قرر مجلس الانضباط التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في إطار هذه الإجراءات، اعتبار الاتهام مبرراً بالكامل؛ وعليه، تقرر إدانة المدعى عليه كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو بارتكاب مخالفة تأديبية بشكل متعمد وفي مناسبة واحدة منصوص عليها ومعاقب عليها بموجب الفقرة 1 من المادة 160 من لائحة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (RDFPF)".
وتابع: "وبناءً على ذلك، فُرضت عليه عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 255 يورو".
واندلعت الأزمة خلال التوقف الدولي الأخير بين رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي خورخي جيسوس عقب مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، بسبب جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء وعدم الالتزام باتفاقين مسبقين (منحه 30 دقيقة لعباً أمام النرويج، وتوضيح موقفه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الدنمارك).
وعلى إثر ذلك، قرر رونالدو مغادرة معسكر المنتخب في كوبنهاجن فجأة رفقة مسئول المعدات أنطونيو كوستا، وأصدر بياناً اعتذر فيه للجماهير مع اتهام المدرب بالتراجع عن اتفاقاته معه، وعليه قرر مجلس الانضباط في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فتح إجراءات رسمية وفرض إيقاف احترازي عليه.