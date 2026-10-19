القبض على طرفى مشاجرة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (فرد أمن إدارى بأحد التجمعات السكنية "مصاب بكدمات متفرقة" ) وطرف ثان: (شقيقين "أحدهما مصاب بجرح" – مقيمين بذات العنوان) لخلافات بينهم لقيام الطرف الثانى بسؤال الأول عن ساعة يد فُقدت من أحدهما قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

