من أوائل الشهادة الابتدائية بإدارة الدقي التعليمية.. نقابة الصحفيين تكرم زياد هيثم نجل الزميل هيثم محمد

كرم خالد البلشي نقيب الصحفيين، زياد هيثم، الطالب بمدرسة الشهيد هشام بركات الرسمية للغات، بإدارة الدقي التعليمية، ابن الزميل هيثم محمد في قسم النشر بموقع صدى البلد؛ وذلك لتفوقه وحصوله على نسبة 98.7% في الشهادة الابتدائية عن العام الدراسي 2025-2026.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 136 طالبًا من المتفوقين في المرحلة الابتدائية من أبناء الصحفيين، الذي نظمته لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية برئاسة محمد الجارحي مقرر اللجنة، وأقيم على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور كل من، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وحسين الزناتي وكيل النقابة، وعبد الرءوف خليفة رئيس لجنة التسويات.

منصة تتويج وصورة جماعية للمتفوقين

وللمرة الأولى في احتفالات النقابة بأبناء أعضائها المتفوقين، أُقيمت منصة تتويج على خشبة المسرح، وقف عليها المكرمون بالأرواب في أثناء تسلّم الشهادات والدروع والمكافآت، واختُتمت كل فقرة بصورة جماعية لمكرميها على المنصة.

وأقيم الحفل على 3 فقرات متتالية؛ الأولى لتكريم 137 من طلاب الصف السادس الابتدائي والشهادة الابتدائية الأزهرية، والثانية لتكريم 119 من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، والثالثة لتكريم 107 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، وخريجي الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.

تكريم صالحة أبو الفضل

وفي لفتة طيبة، كرَّمت نقابة الصحفيين، الأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير في القليوبية، التي أصبحت نموذجا مُلهما، وكرَّمها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لنظرا لتفانيها في عملها ودعمها لتطوير مدرستها من أموالها الشخصية.