تطهير صناديق القمامة عقب تفريغها لأول مرة بمدينة فايد

بدأت رئاسة مركز ومدينة فايد تنفيذ أعمال تطهير صناديق القمامة عقب تفريغها من المخلفات، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة النظافة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وأوضح محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، أن الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النظافة، بحيث لا تقتصر على رفع المخلفات وتفريغ الصناديق، بل تمتد إلى تطهيرها وإزالة بقايا المخلفات العالقة بها، بما يسهم في الحد من الروائح الكريهة ومسببات التلوث، وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق السكنية والشوارع.

وتنفذ هذه الأعمال للمرة الأولى بمدينة فايد، في إطار التوسع في إجراءات النظافة والاهتمام بكافة مراحل جمع المخلفات والتعامل معها، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، مع العمل على تطوير آليات الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما ناشدت رئاسة مركز ومدينة فايد المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بإلقاء المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها، وعدم تركها بجوار نقاط التجميع، حفاظًا على ما يتحقق من جهود لتحسين مستوى النظافة العامة، وترسيخًا لمبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.