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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تنسق مع سنغافورة لتلقي مساعدات في مكافحة حرائق الغابات والأراضي

الحرائق
الحرائق
أ ش أ

أعلنت الحكومة الإندونيسية، أنها ستنسق مع الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث لتلقي المساعدات المقدمة من سنغافورة لمكافحة حرائق الغابات والأراضي في عدد من مناطق البلاد، في وقت تستعد فيه ماليزيا لإرسال 52 فردًا وثلاث طائرات للمشاركة في جهود الإطفاء.

وقال الوزير الإندونيسي المنسق للشؤون السياسية والأمنية دودونج أبد الرحمن -في بيان صحفي، عقب اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو اليوم الاثنين- إن الحكومة الإندونيسية استجابت لعروض المساعدة المقدمة من ماليزيا وسنغافورة للمساهمة في إخماد الحرائق.

وأضاف أن المساعدات السنغافورية سيجري التنسيق بشأنها مباشرة مع رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث.

وأوضح أن الحكومة نشرت 60 ألف فرد و47 طائرة للمشاركة في عمليات مكافحة حرائق الغابات والأراضي في مواقع عدة بأنحاء إندونيسيا.

وخلال الاجتماع، دعا الرئيس الإندونيسي المواطنين إلى تكثيف جهود الوقاية من حرائق الغابات والأراضي والحد من آثارها، مشيرًا إلى تكرار هذه الحرائق بصورة منتظمة في البلاد.

وكان وزير الخارجية الإندونيسي أرماناثا ناصر قد أعلن في وقت سابق موافقة الرئيس برابوو على عروض المساعدة المقدمة من الدول المجاورة للمساهمة في إخماد الحرائق، موضحًا أن الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث تناقش بالفعل الجوانب الفنية لآلية تقديم المساعدات.

وقال ناصر إن المباحثات بشأن المساعدات بدأت بالفعل، مؤكدًا موافقة الرئيس عليها.

بدوره، اعتبر برابوو أن الدعم الخارجي يعكس كون حرائق الغابات قضية مشتركة لا تقتصر آثارها على إندونيسيا وحدها، موضحًا أن الحرائق، رغم اندلاعها داخل الأراضي الإندونيسية، تمتد تداعياتها البيئية إلى الدول المجاورة، وهو ما يدفعها إلى تقديم المساعدة، التي رحبت بها حكومته.



 

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