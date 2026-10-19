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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لفصل الشتاء.. فايد ترفع درجة الجاهزية وتكثّف أعمال تطهير بلاعات الأمطار لضمان تصريف المياه ومنع تجمعاتها بالشوارع

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

 بدأت مدينة فايد تكثيف أعمال تطهير وتنظيف بلاعات الأمطار بالشوارع، لضمان جاهزيتها واستيعاب مياه الأمطار، والحد من تجمعات المياه، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وذلك في إطار خطة محافظة الإسماعيلية للاستعداد المبكر لموسم الشتاء، ورفع كفاءة البنية التحتية ومنظومة تصريف مياه الأمطار.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف المحاسب محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، حيث تواصل إدارة تحسين البيئة أعمالها الميدانية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – فرع فايد لتطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار ومراجعة كفاءتها، والتأكد من خلوها من المخلفات والرواسب التي قد تعوق حركة تصريف المياه.

وتستهدف الأعمال رفع درجة الاستعداد والجاهزية قبل بدء موجات الأمطار الشتوية، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه، والحد من آثار التقلبات الجوية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد رئيس مركز ومدينة فايد استمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي بمختلف أنحاء المدينة، في إطار خطة عمل متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ورفع كفاءة الاستعداد للتعامل مع موسم الشتاء.

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