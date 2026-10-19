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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تطلق منحة «قادة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي».. إعداد قيادات شابة قادرة على الابتكار وصناعة القرار

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت فعاليات منحة «قادة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي»، التي ينظمها مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب الجامعي، وإعداد كوادر قادرة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصناعة القرار ومواجهة تحديات المستقبل.

وتُقام المنحة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الأستاذ الدكتور عطوة المتولي عطوة، مدير مركز إعداد القادة، وبمشاركة وكلاء المركز، الدكتور باسم المغربي، والدكتورة صفاء عقل، والأستاذ مصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي بالمركز.

وقدمت افتتاح المنحة الطالبة المتميزة ريم عبد الله، فيما استُهلت الفعاليات بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور عطوة المتولي عطوة، مدير مركز إعداد القادة، رحّب خلالها بالطلاب المشاركين، مؤكدًا أهمية إعداد جيل جديد من القادة يمتلك الوعي التكنولوجي والقدرة على مواكبة التحولات الرقمية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء وتحقيق التميز.

وفي إطار فعاليات المنحة، قدّم الدكتور محمد الظواهري، استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، محاضرة بعنوان «عقلية القائد وهندسة الأوامر»، تناول خلالها أهمية تطوير العقلية القيادية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتعرف على أساليب صياغة الأوامر والتوجيهات بفاعلية، بما يتيح الحصول على نتائج دقيقة ومؤثرة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت المحاضرة أهمية التفكير التحليلي، وصياغة الأسئلة بوضوح، وتحديد الأهداف، والتعامل الواعي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، بما يسهم في إعداد قادة قادرين على الاستفادة من الفرص التكنولوجية، والتعامل مع تحديات البيئة الرقمية بمسؤولية وكفاءة.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا من الطلاب المشاركين من خلال المناقشات والتطبيقات العملية التي ربطت بين المهارات القيادية والتقنيات الحديثة، وأبرزت أهمية الجمع بين التفكير الإبداعي والوعي الرقمي في بناء شخصية القائد المعاصر، القادر على مواكبة المتغيرات والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وتأتي هذه المنحة ضمن جهود مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس لتطوير البرامج التدريبية المقدمة للطلاب، وتعزيز قدراتهم القيادية والتكنولوجية، وإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل، وقادر على الابتكار والمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجه الجامعة نحو الاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.

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