إصابة أحمد توفيق وغيابه عن المباريات لعدة أسابيع

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن إصابة أحمد توفيق لاعب نادى بيراميدز بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيراميدز يعلن إصابة لاعب الوسط أحمد توفيق بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب

حيث كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق أحمد توفيق خلال الفترة الحالية.

وأوضح الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أن اللاعب يعاني من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، والتي على إثرها سيغيب عن صفوف الفريق لفترة تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات