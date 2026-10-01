قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج
مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة من أضرار التكنولوجيا الرقمية
شوفت الموت.. محمد علي بن رمضان يكشف عن لحظات مرعبة في معسكر الأهلي بتونس
الإصابات تضرب الكبار.. غيابات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة
13 فقط.. جامعة القاهرة تنفي وجود 1056 طالبًا سعوديًا بطب قصر العيني
بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية
أوقف هذه التطبيقات.. مهاب مجاهد يكشف كيف تستطيع تقليل التعلق بالهاتف
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز الوادي الجديد| المحافظ تشارك بالجلسة الافتتاحية لـ «منتدى مصر2026».. وحقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظه الوادي جديد عده فعاليات على مدار اليوم كلام من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك بالجلسة الافتتاحية ل«منتدى مصر2026»

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات انطلاق «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، في إطار منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المجتمعية وأولويات التنمية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات وصنّاع القرار.

وشاركت المحافظ في جلسة تشاورية بعنوان «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، بحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة،  واللواء محمد صلاح التركى، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،  ونخبة من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة بالوسط الاعلامي ومجلس النواب والرياضيين ، حيث تناولت الجلسة آليات اكتشاف المواهب ورعايتها بما يسهم في تحويل طاقات الشباب إلى باعث على الإنتاج وخدمة المجتمع.

وتأتي المشاركة ضمن فعاليات المنتدى في ضوء الاهتمام بتعزيز الاستثمار في قدرات الشباب، وتطوير الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ودعم المبادرات الشبابية والرياضية، مع توفير بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتنميتها، باعتبارها أحد مسارات التنمية المجتمعية المستدامة.

وخلال كلمتها، قدمت مجدي الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لإيمانه بطاقات الشباب والاستثمار في قدراتهم الإبداعية والقيادية كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، كما ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في صقل وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة مؤسسات الدولة المصرية من خلال برامجها التدريبية الشاملة لكافة المهارات والخبرات العلمية والعملية، مشيرةً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والمشاركة المجتمعية ، بما يعزز القدرات التنافسية للشباب، ويحوّل إمكاناتهم الإبداعية إلى نتائج ملموسة، اتساقًا مع مستهدفات المحافظة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظة الوادي الجديد توضح حقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي وأسباب ضعف الضغط ببعض المناطق

أكدت محافظة الوادي الجديد أن ما أُثير بشأن توقف شركة الغاز الطبيعي عن العمل بالمحافظة غير دقيق، موضحة استمرار التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاستيفاء المتطلبات والتنسيقات الفنية اللازمة، وتنظيم إجراءات التعاقدات والتركيبات الجديدة خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لاستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المستهدفة وفقًا للخطط المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 14 ألف عميل بمدينة الخارجة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية 

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من انخفاض ضغط الغاز ببعض المناطق، أشارت المحافظة إلى أن ذلك يرجع إلى الأعمال الفنية الجارية لتركيب وضبط منظمات الضغط الحديثة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين التشغيل وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت المحافظة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان استقرار ضغوط الشبكة وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

ترشيحاتنا

بورصة تورونتو في كندا

تراجع مؤشر بورصة تورونتو في كندا بسبب خسائر القطاع المالي والتعدين

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

المياه

موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن مناطق بالقاهرة وضعفها في المقطم والمعادي

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد