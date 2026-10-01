موجز الوادي الجديد| المحافظ تشارك بالجلسة الافتتاحية لـ «منتدى مصر2026».. وحقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي

شهدت محافظه الوادي جديد عده فعاليات على مدار اليوم كلام من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك بالجلسة الافتتاحية ل«منتدى مصر2026»

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات انطلاق «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، في إطار منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المجتمعية وأولويات التنمية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات وصنّاع القرار.

وشاركت المحافظ في جلسة تشاورية بعنوان «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، بحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد صلاح التركى، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ونخبة من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة بالوسط الاعلامي ومجلس النواب والرياضيين ، حيث تناولت الجلسة آليات اكتشاف المواهب ورعايتها بما يسهم في تحويل طاقات الشباب إلى باعث على الإنتاج وخدمة المجتمع.

وتأتي المشاركة ضمن فعاليات المنتدى في ضوء الاهتمام بتعزيز الاستثمار في قدرات الشباب، وتطوير الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ودعم المبادرات الشبابية والرياضية، مع توفير بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتنميتها، باعتبارها أحد مسارات التنمية المجتمعية المستدامة.

وخلال كلمتها، قدمت مجدي الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لإيمانه بطاقات الشباب والاستثمار في قدراتهم الإبداعية والقيادية كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، كما ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في صقل وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة مؤسسات الدولة المصرية من خلال برامجها التدريبية الشاملة لكافة المهارات والخبرات العلمية والعملية، مشيرةً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والمشاركة المجتمعية ، بما يعزز القدرات التنافسية للشباب، ويحوّل إمكاناتهم الإبداعية إلى نتائج ملموسة، اتساقًا مع مستهدفات المحافظة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظة الوادي الجديد توضح حقيقة توقف أعمال الغاز الطبيعي وأسباب ضعف الضغط ببعض المناطق

أكدت محافظة الوادي الجديد أن ما أُثير بشأن توقف شركة الغاز الطبيعي عن العمل بالمحافظة غير دقيق، موضحة استمرار التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاستيفاء المتطلبات والتنسيقات الفنية اللازمة، وتنظيم إجراءات التعاقدات والتركيبات الجديدة خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لاستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المستهدفة وفقًا للخطط المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 14 ألف عميل بمدينة الخارجة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من انخفاض ضغط الغاز ببعض المناطق، أشارت المحافظة إلى أن ذلك يرجع إلى الأعمال الفنية الجارية لتركيب وضبط منظمات الضغط الحديثة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين التشغيل وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت المحافظة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان استقرار ضغوط الشبكة وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.