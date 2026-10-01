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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوزبكي وروبيو يبحثان فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية

الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف
الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف
أ ش أ

أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والزراعة والنقل والتكنولوجيا.

وقال الرئيس الأوزبكي -خلال لقائه مع الوزير الأمريكي في مدينة سمرقند اليوم الاثنين على هامش الاجتماعات الوزارية لمنصة «C5+1» المعنية بالتعاون بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى حسبما أفاد بيان الخارجية الأمريكية- إن زيارة روبيو تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية وتطوير إطار «C5+1»، مشيرًا إلى أن أوزبكستان تتطلع إلى مواصلة العمل مع واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأعرب عن تقديره لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز سيادة دول آسيا الوسطى واستقلالها، مؤكدًا دعم بلاده مجالات التعاون ذات الأولوية التي طرحتها واشنطن للمنطقة، وأشار إلى أن مجلس الأعمال والاستثمار المشترك أصبح آلية فاعلة لدعم المشروعات المشتركة، موضحًا أن الاجتماعات الأخيرة للمجلس أسفرت عن التوصل إلى اتفاقات بقيمة 12 مليار دولار، واصفًا ذلك بأنه إنجاز مهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الرئيس الأوزبكي أن البلدين أطلقا حوارًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، كما رحب بتوقيع وثائق تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والانضمام إلى اتفاقيات " أرتميس " لاستكشاف الفضاء.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ترى فرصًا استثنائية لتعميق علاقاتها مع أوزبكستان ودول آسيا الوسطى، مشيرًا إلى أن المنطقة تؤدي دورًا تاريخيًا في تعزيز التجارة والروابط بين الشرق والغرب.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى الاستفادة من الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي المتزايد في المنطقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل مع أوزبكستان ودول آسيا الوسطى في قطاعات الطاقة والمعادن الحيوية والزراعة والنقل والتكنولوجيا.

وشدد على أهمية احترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية، معتبرًا أن توافق الطموحات والمصالح بين الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الوسطى يتيح بناء علاقات طويلة الأمد تدعم الازدهار والأمن.

وأوضح أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص من شأنه تعزيز قوة الدول واستقلالها، مشيرًا إلى أنه نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديره لقيادة ميرضيائيف وانفتاح بلاده على تعزيز العلاقات مع واشنطن.

وأكد روبيو أن ترامب يرى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوزبكستان قوية ومتنامية، معربًا عن تطلع بلاده إلى العمل مع أوزبكستان وشركائها في آسيا الوسطى لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة.


 

الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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