وزير الري: جلسات الأمن المائي تستعرض التحديات التي نجحنا في حلها

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن جلسات منتدى مصر ستتناول ملف الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على التحديات التي تواجه هذا الملف، وما تحقق من إنجازات، وخطط التعامل مع المشكلات القائمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال سويلم، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، إن الجلسة المخصصة للأمن المائي والغذائي، والمقرر عقدها يوم الأربعاء، ستتضمن عرضًا لما تمكنت الحكومة من تحقيقه، والمشكلات التي نجحت في حلها، والتحديات التي لا تزال قائمة، إلى جانب توضيح خطط التعامل معها مستقبلًا.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن الجلسة تمثل فرصة للمصارحة مع المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض الحقائق بشفافية، وتوضح ما تحقق في ملف الأمن المائي وما تستهدف إنجازه خلال الفترة المقبلة.

وأشار سويلم إلى أن الجلسة ستشهد مشاركة متنوعة تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن المزارعين والفلاحين، ومواطنين، وخبراء ومتخصصين من الجامعات، بما يتيح الاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن إدارة ملف المياه.

ترحيبه بالآراء والمقترحات البناءة

وشدد على ترحيبه بالآراء والمقترحات البناءة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراسة الأفكار المطروحة والتعمق في بحثها لتحديد مدى ملاءمتها للتطبيق العملي.