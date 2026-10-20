الوداع بالأسود.. سينتيا خليفة تخطف الأنظار في آخر ظهور بمهرجان الجونة

خطفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة الأنظار في آخر ظهور لها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، حيث اختارت إطلالة سوداء جريئة لتودّع بها المهرجان عقب تصدرها التريند بإطلالاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل.



وظهرت سينتيا بفستان أسود طويل بتصميم كورسيه مكشوف الكتفين، جمع بين الدانتيل والتطريزات البارزة والتفاصيل الشفافة، أبرز قوامها، ونسّقت معه تسريحة شعر كثيفة ومموجة ومكياجًا بألوان دافئة، لتختتم ظهورها في الجونة بإطلالة اتسمت بالجرأة والأناقة.

ويأتي ظهور سينتيا الأخير بعد أيام من إثارتها التساؤلات حول حياتها العاطفية، بعدما لفتت الأنظار بإطلالة جريئة بفستان بنقشة "التايجر"، إلى جانب خاتم لافت أثار التكهنات بشأن احتمالية ارتباطها أو استعدادها لإعلان خطوبتها، دون أن تحسم الفنانة اللبنانية حقيقة تلك التكهنات.

كما أثارت سينتيا خليفة الجدل أيضًا بتصريحاتها بشأن فيلم “لمن يجرؤ” (Only Rebels Win)، للمخرجة اللبنانية الفرنسية دانيال عربيد، بعدما وجّهت انتقادات حادة للصورة التي يقدمها العمل عن لبنان والمجتمع اللبناني، معتبرة أنه يكرّس صورًا نمطية لا تعبّر عن حقيقة بلدها، ومؤكدة أن "لبنان أكبر وأجمل من كده".