استعدادًا لرمضان 2027 .. مي عمر تحتفل ببدء تصوير مسلسل «حليمة جبران»

احتفلت الفنانة مي عمر بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بحضور المخرج محمد بكير والمؤلف مهاب طارق، إلى جانب المنتج حسن عسيري، الذي حرص على مشاركة فريق العمل الاحتفال ببدء التصوير.

وشاركت مي عمر جمهورها لقطات من أجواء اليوم الأول للتصوير، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وسط حالة من الحماس لانطلاق العمل الذي تستعد من خلاله للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل.

ويضم مسلسل «حليمة جبران» نخبة من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد، ونشوى مصطفى، وحازم إيهاب، وإنجي المقدم، ومحمد حاتم، وبسنت شوقي، وعلاء مرسي، ومحمد رياض، إلى جانب مي عمر التي تتصدر بطولة العمل.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال الدرامية التي يجري التحضير لها مبكرًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2027، على أن تتكشف تفاصيل إضافية حول أحداثه وشخصياته خلال الفترة المقبلة.