قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف
وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله.. محمد فوزي فنان متعدد المواهب صنع مجده بين الغناء والسينما

في ذكرى رحيله.. محمد فوزي فنان متعدد المواهب صنع مجده بين الغناء والسينما
في ذكرى رحيله.. محمد فوزي فنان متعدد المواهب صنع مجده بين الغناء والسينما
أ ش أ

ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد فوزي، الذي يُعد واحدًا من أبرز رموز الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، بعدما نجح في ترك إرث فني مميز وبصمة خالدة في تاريخ الفن، رغم رحيله المبكر عام 1966.

واستطاع محمد فوزي أن يحتل مكانة بارزة في عالم السينما الغنائية والاستعراضية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، مستندًا إلى موهبة استثنائية وأسلوب فني اتسم بالبساطة والبهجة، إلى جانب صوته العذب وألحانه المتجددة التي مزجت بين الأصالة وروح التجديد، وأسهمت في تطور الأغنية المصرية.

ولم يتوقف إبداعه عند الغناء والتلحين، بل امتد إلى التمثيل والإنتاج الموسيقي، ليصبح نموذجًا للفنان الشامل الذي جمع بين مواهب متعددة، وترك أثرًا ممتدًا في وجدان الجمهور العربي.

وُلد محمد فوزي عبد العال الحو في 15 أغسطس عام 1918 بقرية كفر أبو جندي، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ونشأ وسط أسرة كبيرة، إذ كان الابن الحادي والعشرين بين 25 شقيقًا وشقيقة، من بينهم المطربتان هدى سلطان وهند علام.

وتفتحت موهبته الموسيقية في مرحلة مبكرة من حياته، خلال دراسته الابتدائية بمدرسة طنطا، التي حصل منها على الشهادة عام 1931، متأثرًا بأعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم.

وتلقى فوزي أولى خطواته في تعلم الموسيقى والغناء على يد محمد الخربتلي، أحد رجال المطافئ بمدينة طنطا، الذي اصطحبه إلى الموالد والأفراح للغناء، الأمر الذي ساعد على صقل موهبته وتكوين شخصيته الفنية في سن مبكرة.

وبعد انتقاله إلى القاهرة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، لكنه لم يستكمل دراسته، واتجه إلى احتراف الغناء في الملاهي الليلية وصالات الفن، من بينها صالة بديعة مصابني، كما عمل مع فرقة الفنانة فاطمة رشدي.

ورغم إخفاقه في اجتياز اختبارات الإذاعة كمطرب عام 1938، فإن قبوله ملحنًا فتح أمامه طريقًا جديدًا نحو النجاح، ومهّد لانطلاقته الفنية التي سرعان ما امتدت إلى السينما، حيث ظهر للمرة الأولى عام 1944 من خلال دور صغير في فيلم «سيف الجلاد»، قبل أن يحقق انطلاقته السينمائية وبطولته الأولى في فيلم «قبلة في لبنان».

وفي عام 1947، أسس شركة «أفلام محمد فوزي»، ليكون من أوائل الفنانين الذين اتجهوا إلى الإنتاج السينمائي في مصر. وقدم خلال مسيرته أكثر من 37 فيلمًا، شارك في بطولتها ووضع موسيقاها التصويرية، ومن أبرزها «العقل في إجازة»،«حب وجنون»،«غرام راقصة»،«فاطمة وماريكا وراشيل»، و«يا حلاوة الحب»

كما خاض تجربة إنتاج أول فيلم ملوّن في مصر، إلا أن الشريط الأصلي احترق أثناء نقله من فرنسا، لتضيع بذلك فرصة الاحتفاظ بهذا العمل .

وعلى صعيد التلحين، برز محمد فوزي باعتباره واحدًا من أصحاب البصمات الموسيقية المميزة، إذ قدم ألحانًا لعدد من كبار المطربين، من بينهم شادية ومحمد عبد المطلب وليلى مراد، كما ارتبط اسمه بقصة تلحين أغنية «أنساك» لأم كلثوم، إذ بدأ تلحينها قبل أن يستكمل بليغ حمدي العمل عليها، لتصبح من أشهر أغاني كوكب الشرق.

ومن أشهر أغانيه وألحانه «تملي في قلبي»،«شحات الغرام»،«داري العيون»،«يا مصطفى»، و«كلمني طمني»، فضلًا عن أغاني الأطفال التي ظلت حاضرة في الذاكرة عبر الأجيال، وفي مقدمتها «ماما زمانها جاية» و«ذهب الليل».

ويصل إجمالي رصيده الغنائي إلى نحو 400 أغنية، شملت الأعمال العاطفية والاستعراضية والدينية. ولحن لنفسه 239 عملًا، وقدم 36 أغنية لمطربين، و116 أغنية لمطربات، فيما لم يغنِّ سوى ثلاث أغانٍ من ألحان موسيقيين آخرين، وهو ما يعكس مدى اعتماده على موهبته في التلحين وقدرته على تقديم أعمال تحمل بصمته الخاصة

وشارك محمد فوزي في بطولة 36 فيلمًا، أنتج منها 18 فيلمًا، إلى جانب إنتاجه 47 فيلمًا لم يشارك في بطولتها، ليؤكد حضوره في مجال الإنتاج السينمائي إلى جانب إسهاماته في الغناء والتمثيل والتلحين.

ومن أبرز محطاته الفنية والوطنية تلحينه النشيد الوطني الجزائري «قسماً» عام 1956، قبل اعتماده رسميًا عام 1963، ليصبح أول فنان مصري يلحن نشيدًا وطنيًا لدولة أخرى.

كما أسهم في تطوير صناعة الموسيقى من خلال تأسيس مصنع «مصر فون» للأسطوانات، الذي عُدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وكان له دور في دعم انتشار الأغنية المصرية والعربية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وعلى المستوى الشخصي، تزوج محمد فوزي ثلاث مرات؛ كانت الأولى من هداية عبد المحسن، وأنجب منها أبناءه نبيل وسمير ومنير، ثم تزوج الفنانة مديحة يسري، وأنجب منها ابنه عمرو الذي توفي في سن صغيرة، قبل أن يتزوج السيدة كريمة، التي أنجب منها ابنته إيمان.

وفي سنواته الأخيرة، تعرض فوزي لمرض نادر لم يكن قد جرى تشخيصه آنذاك، وتسبّب في تدهور حالته الصحية وفقدانه الوزن بصورة متزايدة، حتى بلغ وزنه 36 كيلوجرامًا. وسافر إلى ألمانيا والولايات المتحدة بحثًا عن العلاج، لكن محاولاته لم تحقق النتيجة المرجوة.

وخلال فترة مرضه وإقامته بالمستشفى، كتب رسائل مؤثرة عبّر فيها عن تعلقه بوطنه وحبه لأطفاله، كاشفًا عن جانب إنساني مؤثر من حياته بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

ورحل محمد فوزي في 20 أكتوبر عام 1966، عن عمر ناهز 48 عامًا، تاركًا خلفه مسيرة فنية ثرية امتزج فيها الإبداع الموسيقي بالنجاح السينمائي والتميز في مجال الإنتاج.

وبعد مرور سنوات على رحيله، لا تزال أعمال محمد فوزي حاضرة في الوجدان، شاهدة على موهبة فنية متفردة ورؤية موسيقية سبقت عصرها، فيما يبقى اسمه أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تشكيل ملامح الأغنية والسينما الغنائية المصرية.

ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد فوزي أبرز رموز الموسيقى والغناء في مصر إرث فني مميز بصمة خالدة في تاريخ الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

وزارة العمل

العمل: فرصة التدريب من أجل التشغيل لحملة الدبلومات الصناعية

منتدي مصر 2026

انطلاق جلسة «صحة المواطن» ضمن منتدى مصر 2026 بحضور وزير الصحة

رسامة شمامسة جدد

الأنبا كاراس يرسم 3 شمامسة جدد برتبة إبصالتس بولاية بنسلفانيا الأمريكية

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد