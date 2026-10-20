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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شابين في حادث تصادم دراجات نارية بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية فيشا سليم بمركز طنطا بمحافظة الغربية إصابة شابين ونجاتهما من الموت في حادث تصادم دراجات نارية بسبب السرعه الزائده وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إصابة شابين في نهاية العقد الثاني من عمرهما بنطاق في حادث تصادم دراجات نارية بنطاق دائرة المركز.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا العام لاسعافهما.

نقل مصابين 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إصابة شابين دراجات نارية بسبب السرعه الزائده قرية فيشا مركز طنطا

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