رئيس صرف الإسكندرية يتفقد غرف العمليات المركزية لمتابعة الاستعداد للنوات

تفقد المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، غرفة العمليات المركزية بالشركة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية منظومة الطوارئ، وآليات التعامل مع البلاغات، وذلك في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية والنوات التي تشهدها المحافظة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة آليات استقبال البلاغات ورصد المستجدات الميدانية، إلى جانب التنسيق بين غرفة العمليات وقطاعات الشركة المختلفة وفرق الطوارئ المنتشرة في أنحاء الإسكندرية، لضمان سرعة توجيه المعدات والفرق الفنية إلى مواقع البلاغات والتعامل معها في أسرع وقت.

كما اطلع الفرجاني على الموقف التشغيلي لشبكات الصرف الصحي والمحطات، ومدى جاهزية سيارات ومعدات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين غرفة العمليات والفرق التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على انتظام الخدمة.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أهمية مواصلة المتابعة الميدانية، والاستفادة من نتائج تقييم أداء الشركة خلال النوة الأخيرة في تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات، مع الحفاظ على درجة الاستعداد اللازمة للتعامل مع أي مستجدات.

وتأتي الجولة في إطار جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ، ورفع كفاءة التشغيل والمتابعة، بما يدعم استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.