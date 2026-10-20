ابن دار رعاية بالإسكندرية بطل مصر بالريشة الطائرة ويمثلها ببطولة عُمان

حقق أحمد زغلول عبد القادر محمد، أحد أبناء دار القرية الطبية ببرج العرب التابعة لجمعية زهور الحياة بالإسكندرية، إنجازًا رياضيًا بحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية لكرة الريشة، ليحصل على فرصة تمثيل مصر في بطولة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي، المقرر إقامتها بسلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وأعربت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل الوزارة، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه أحمد، مؤكدة أن تفوقه يعكس ما يمتلكه أبناء مؤسسات الرعاية من مواهب وقدرات تستحق الدعم والرعاية، وتؤكد قدرتهم على تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

استعداد للمنافسة الدولية

يأتي فوز أحمد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية تتويجًا لجهوده في التدريب والمنافسات الرياضية، بعدما أسهم تفوقه في ترشيحه للمشاركة في البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص بسلطنة عُمان، حيث يستعد لخوض منافسات جديدة بطموح تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

دعم المواهب

ويرجع هذا الإنجاز إلى التعاون بين جمعية زهور الحياة والقائمين على دار القرية الطبية ببرج العرب، وإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في إطار جهود اكتشاف مواهب أبناء دور الرعاية وتنميتها، وتوفير الدعم اللازم لهم لمواصلة التدريب والمشاركة في البطولات.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أهمية الاهتمام بالقدرات الرياضية للأبناء من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

ومن المقرر أن يخوض أحمد زغلول منافسات البطولة الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي لكرة الريشة في سلطنة عُمان خلال نوفمبر المقبل، وسط تطلعات بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الرياضية، ويعكس قدرة أبناء مؤسسات الرعاية على التميز والمنافسة.