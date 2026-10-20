بمشاركة ألفي طالب وطالبة.. مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى سيمنس توك لدعم الشباب

افتتحت مكتبة الإسكندرية، فعاليات الملتقى الطلابي «سيمنس توك»، بمشاركة أكثر من ألفي طالب وطالبة من كليات الهندسة والحاسبات وعلوم البيانات بمختلف الجامعات المصرية، بهدف تعزيز التواصل بين الطلاب والخبراء وقطاع الصناعة، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ونُظم الملتقى بمشاركة جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كشركاء أكاديميين، وتحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي.

المعرفة طريق المستقبل

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن المكتبة تضع الثقافة والعلوم والتعلم في مقدمة أولوياتها، وتحرص على إتاحة الفرص أمام الشباب لاكتساب المعرفة وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن بناء المستقبل لا يقتصر على تحصيل المعلومات، بل يتطلب تحويلها إلى عمل وإنجاز ينعكس على المجتمع.

وأوضح زايد أن «سيمنس توك» يمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية والقطاع الخاص، من خلال توفير فرص للتواصل المباشر بين الطلاب وسوق العمل، لافتًا إلى أن انعقاد الفعالية يتزامن مع ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية في أكتوبر 2002، ومرور 125 عامًا على وجود شركة سيمنس في مصر.

وأضاف أن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وتسعى إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة للمرحلة الجامعية والحياة المهنية، عبر تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساعدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

ربط التعليم بالصناعة

من جانبه، أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال كلمته نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل يمثل ضرورة وطنية، مشددًا على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى تنوع منظومة التعليم العالي في مصر، التي تضم أكثر من 130 جامعة، من بينها جامعات متخصصة في العلوم وعلوم البيانات، إلى جانب الجامعات التكنولوجية التي تعتمد على التعاون مع الصناعة لإعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتها.

وشدد شتا على ضرورة تعظيم أثر البحث العلمي في الاقتصاد والمجتمع، من خلال التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي والمستثمرين والشباب والحكومة، موضحًا أن الملتقى يوفر منصة تجمع الطلاب بالخبراء وقادة الصناعة، وتدعم انتقال المعرفة من قاعات الدراسة إلى مواقع العمل.

شراكة بين الجامعة والصناعة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الملتقى يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الصناعية وطموحات الشباب، مشيرًا إلى أن التحديات المجتمعية المتزايدة تتطلب تعاونًا بين مختلف التخصصات والمؤسسات.

وأوضح أن تطوير التعليم يستلزم ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من المعامل والمصانع والمشروعات التطبيقية، مؤكدًا أن الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة التعليم.

وأضاف أن التحول الرقمي يفرض على الطلاب امتلاك قاعدة علمية قوية، إلى جانب مهارات التعامل مع البيانات والأنظمة الذكية والاستدامة، فضلًا عن القدرة على التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي.

وأكد أن الملتقى يقدم نموذجًا عمليًا للتوجيه المهني والتفاعل مع خبراء الصناعة، بما يساعد الطلاب على التعرف على المهارات المطلوبة والمسارات التي يمكنهم الانطلاق من خلالها نحو المستقبل.

وفي ختام الكلمات الافتتاحية، شدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، مؤكدًا دور الفعاليات العلمية والتكنولوجية في تعزيز معارفهم وتطوير قدراتهم، ومثمنًا التعاون بين مكتبة الإسكندرية وشركة سيمنس في تنظيم المبادرات الداعمة للطلاب.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وإتاحة مساحات للتعلم وتبادل الخبرات، بما يدعم إعداد جيل من الشباب القادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والمنافسة في سوق العمل.