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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورات لتعليم الهيروغليفية والهيراطيقية بمكتبة الإسكندرية

دورات لتعليم الهيروغليفية
دورات لتعليم الهيروغليفية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، دورات مكثفة لتعليم الخطوط المختلفة للكبار والشباب وكل المهتمين بدراسة وتعلم الخط الهيروغليفي والهيراطيقي.

تقام دورة تعليم الهيروغليفية (المستوى الأول) تحت عنوان "تعلم معنا الهيروغليفية"؛ ويُدرس فيها الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم، أستاذ دكتور الآثار المصرية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

 تبدأ الدورة يوم 26 أكتوبر إلى 3 ديسمبر 2026، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة 12,00 إلى 2,00 مساءً. 

وتلقي الدورة الضوء على أهم الموضوعات الأساسية لتعليم اللغة المصرية بما يمكن من قراءة أسماء الملوك وأسماء النبلاء، وكذلك النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية، والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة.

أما دورة تعليم الهيراطيقية (المستوى الأول)، والتي يُدرس فيها الدكتور محمد حسن إسماعيل، دكتوراه في الآثار المصرية، فتقدم منهجًا أكاديميًا لتدريب المشاركين على قراءة وتحليل الخط الهيراطيقي باعتباره الخط اليومي والإداري والأدبي الأبرز في مصر القديمة، مع التركيز على تتبع التطور الباليوجرافي للعلامات الهيراطيقية عبر العصور المختلفـة ووفقًا لاختلاف المصدر وطبيعة النص، وذلك تطبيقًا على نماذج مختلفة مختارة من البردي والأوستراكا. 

وتبدأ الدورة يوم 26 أكتوبر إلى 3 ديسمبر 2026، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة 3,00 إلى 5,00 مساءً.


جدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط يحرص منذ أن تم افتتاحه عام 2003 على تنظيم مثل هذه الدورات والتي يحرص على حضورها مفتشي الآثار، وأمناء المتاحف، وطلبة الدراسات العليا، والمرشدين السياحين والهواة، وهو الأمر الذي شجع مركز دراسات الخطوط على الاستمرار نحو تلبية رغبات محبي تعلم الخطوط.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ مركز دراسات الخطوط الخط الهيروغليفي الخط الهيروغليفي والهيراطيقي جامعة الإسكندرية الآثار المصرية

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