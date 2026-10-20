الصين تنتقد الحظر الأمريكي على أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك"

أعربت الصين عن رفضها للحظر الأمريكي على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، إن الصين تعارض باستمرار التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وتسييس قضايا العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة .. وأكدت ماو: "سندافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إصدار الحكومة الأمريكية، أمس /الاثنين/ أوامر لوكالاتها بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حظر المنتجات التي طورتها "ديب سيك"، والأدوات التي أنشأتها جهات خارجية باستخدام هذه التقنية الصينية، مشيرا إلى أنها تحمل خطر مشاركة معلومات حساسة مع الصين.

وحذرت وثيقة مرفقة بالبيان من أن نماذج "ديب سيك" تعاني نقاط ضعف متعددة، موضحة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من الشركة "قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين في حال استخدامها من جانب موظفي الحكومة الأمريكية أو مورديها".

وأوضحت الوزارة أن خوادم الشركة موجودة في الصين، حيث يمنح النظام القانوني السلطات الحكومية "سلطة واسعة" للوصول إلى البنية التحتية للشركات الخاصة.