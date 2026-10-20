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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعراض وطني لأطفال الروضة.. مدير تعليم جنوب سيناء تتابع امتحانات أكتوبر بإحدى مدارس دهب

الاستعراض المدرسي
الاستعراض المدرسي

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدرسة الشهيد ياسر الحديدي للتعليم الأساسي بمدينة دهب، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير امتحانات شهر أكتوبر، والوقوف على مستوى الطلاب ومدى توافر الأجواء المناسبة للتعلم وممارسة الأنشطة المدرسية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وعبد الله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وكان في استقبالهم مرفت محمد سلامة، مديرة المدرسة.

واستقبل أطفال رياض الأطفال مديرة المديرية بملابس مستوحاة من الزي العسكري للقوات المسلحة، وقدموا استعراضًا وطنيًا، إلى جانب عرض تعليمي عن الخضروات، في مشهد يعكس حرص المدرسة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال، وتنمية معارفهم ومهاراتهم من خلال الأنشطة التعليمية والترفيهية.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا قاعات رياض الأطفال؛ لمتابعة تنفيذ النوافذ التعليمية المخصصة لهذه المرحلة، والتأكد من توظيفها في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم، كما تابعت الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وناقشت الطلاب حول مستوى أسئلة امتحانات شهر أكتوبر ومدى سهولتها أو صعوبتها، حيث أكدوا أنها جاءت سهلة ومناسبة لمستواهم.

ووجهت مديرة المديرية ، الطلاب بضرورة المراجعة اليومية للدروس، والاهتمام بكتب التقييمات، والاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أهمية هذه الوسائل في تعزيز التحصيل الدراسي وتيسير عملية التعلم، ومشيرة إلى أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات الشهرية وامتحانات نصف العام من خلال متابعة المقررات الدراسية والتدريب المستمر على الأسئلة.

وأشادت الدكتورة وفاء رضا بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الطلاب، مشيرة إلى أن حرص المعلمين على تشجيع الطلاب وتحفيزهم على التفوق الدراسي واكتشاف مواهبهم وتنميتها يسهم في بناء شخصياتهم وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وأكدت أن مديرية التربية والتعليم تعمل على تلبية احتياجات المدارس، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة الطلابية وتوفير الخامات والأدوات اللازمة لتفعيلها، بما يتيح للطلاب فرصًا أكبر لتنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات.

واختتمت مديرة المديرية جولتها بالإشادة بالمستوى التعليمي والأخلاقي للطلاب، وما يمتلكونه من مواهب وقدرات متنوعة، مؤكدة أن الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، وتتكامل مع المناهج الدراسية ولا تتعارض معها، لما لها من دور مهم في تنمية القدرات البدنية والفكرية والاجتماعية، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

جنوب سيناء مدرسة تعليم دهب استعراض

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