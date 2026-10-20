لندن تستعد لنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في السعودية

ذكرت ​وكالة بلومبرج نقلا عن ‌مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في مهام ⁠دفاعية لحماية ​السعودية من هجمات الحوثيين ​المتصاعدة.

هجمات الحوثي في السعودية



وأفاد التقرير بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح ​الجو الملكي ستساعد ​في الدفاع عن المدن والبنية ‌التحتية ⁠السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع ​إيران، ​كما ⁠ستوفر بريطانيا طائرة نقل من ​طراز أطلس إيه ​400 ⁠إم ومستشارين عسكريين.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر ‌برلمانية اليوم الثلاثاء إن ​تركيا ​أحالت اتفاقية مكة للدفاع ⁠المشترك، ​المبرمة بين باكستان ​والسعودية وتركيا، إلى البرلمان للمصادقة ​عليها.

وذكر اثنان ​من المصادر أن ‌رئيس ⁠البرلمان نعمان قورتولموش، الموجود في قرغيزستان ​حاليا، ​سيحيل ⁠الاتفاقية إلى لجنة ​الشؤون الخارجية ​في ⁠البرلمان بعد عودته إلى ⁠تركيا.