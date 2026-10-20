لندن تستعد لنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في السعودية

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي في مهام دفاعية لحماية السعودية من هجمات الحوثيين المتصاعدة.
هجمات الحوثي في السعودية
وأفاد التقرير بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي ستساعد في الدفاع عن المدن والبنية التحتية السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، كما ستوفر بريطانيا طائرة نقل من طراز أطلس إيه 400 إم ومستشارين عسكريين.
وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر برلمانية اليوم الثلاثاء إن تركيا أحالت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، المبرمة بين باكستان والسعودية وتركيا، إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وذكر اثنان من المصادر أن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، الموجود في قرغيزستان حاليا، سيحيل الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بعد عودته إلى تركيا.