وزير خارجية أوزبكستان يشيد بالتقدم المحرز خلال زيارة روبيو إلى بلاده

رحب وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف اليوم الثلاثاء بزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبلاده والأنشطة التي تمت خلالها باعتبارها خطوة نحو تعزيز العلاقات المشتركة.

وقال سعيدوف إن المحادثات التي جمعت روبيو برئيس البلاد شوكت ميرضيايف، والمشاركة في اللقاء الخماسي لوزراء خارجية خمس دول بآسيا الوسطى، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية لحوار الشراكة الاستراتيجية المعززة، أعطوا زخما جديدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وتابع وزير خارجية أوزبكستان أن الجانبين اتفقا على الاستمرار في العمل بشكل مشترك لترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها والأولويات التي تم تحديدها خلال الزيارة إلى مخرجات ملموسة.

والاجتماع الوزاري الخماسي لصيغة "C5+1" هو قمة دبلوماسية تقام سنويا منذ عام 2015 بين وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية خمس دول بوسط آسيا هي أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان لمناقشة والعمل على القضايا المشتركة لتحسين وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.