قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
خبير عسكري: نتنياهو يخشى هجومًا إيرانيًا يهدد حظوظه الانتخابية
الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة
الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حادث طريق اسيوط بمستشفى 6 أكتوبر المركزي
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية حقل «أفروديت» القبرصي تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر
وزير الدفاع البريطاني: مقاتلات تايفون ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية
بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية
مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان ضد برشلونة والزمالك أمام بترول أسيوط
وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات
بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ
وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق
مدبولي: حجم المعمور المصري وصل إلى 14% من مساحة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدنة مؤقتة بشوارع فرنسا مع حظر التجول.. السترات الصفراء تدعو لاحتجاجات واسعة

مظاهرات في فرنسا
مظاهرات في فرنسا
إلهام عبد العزيز

سادت حالة من الهدوء في المدن الفرنسية خلال الليل في ظل حظر التجول الذي فرض عقب مشاهد الفوضى ​التي اندلعت في مطلع الأسبوع الحالي، في الوقت الذي أعلنت ‌فيه الجماعات الاحتجاجية عن جولة جديدة من المظاهرات يوم السبت المقبل.

مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا

وبعد صدمة أعمال العنف غير المسبوقة في مطلع الأسبوع الحالي، تسعى الحكومة جاهدة لطمأنة الناس بأنها استفادت من ​الدروس المستخلصة من الثغرات الأمنية التي تركت مراكز مدن مثل باريس ​ومارسيليا وليون دون حماية تذكر أمام المشاغبين واللصوص في أعقاب ⁠المظاهرات.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس: ساهمت إجراءات حظر ​التجول المحددة في الحفاظ على الهدوء ليلة أمس، حسب وكالة رويترز. 

وأضاف" الإجراء قد يتم تمديده حيثما ​اقتضى الوضع ذلك".

وتحولت إضرابات طلاب المدارس الثانوية والمظاهرات ضد تدني مستوى الخدمات التعليمية وتدهور الأوضاع إلى موجة غضب على مستوى البلاد ضد ارتفاع الأسعار، مع الشعور بأن احتياجات ​الصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية لم تعد تُلبي أيضا.

وعلاوة على ذلك، تسهم هذه ​الأحداث في تأجيج التوتر في في الأجواء السياسية في وقت يتصدر فيه مرشحو اليمين المتطرف ‌واليسار ⁠المتطرف المشهد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل نيسان ومايو أيار المقبلين.

وقال وزير العدل جيرالد دارمانان لقناة سي نيوز الفرنسية إن 123 شخصا ألقي القبض عليهم منذ بدء الاحتجاجات وما زالوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وأكد جيرالد دارمانان، في ​ظهور تلفزيوني منفصل ​مساء الاثنين أن ⁠حوالي 2500 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز لاستجوابهم.

ويمنح هدوء الليل الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أسابيع من الاحتجاجات التي ​أرهقت الشرطة والسلطات العامة. لكن هناك تحديات جديدة تنتظرهم ​يوم السبت ⁠المقبل.

وقالت الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، وهو الاتحاد الطلابي الرئيسي في فرنسا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سنواصل"، متعهدا بمواصلة الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته ⁠لإصلاح ​ما يصفه الطلاب والتلاميذ بأنه نظام تعليمي ​متهالك يعاني من نقص التمويل.

من ناحية أخرى، دعت المجموعات المعروفة باسم السترات الصفراء إلى تنظيم احتجاجات ​متفرقة ضد ارتفاع أسعار الوقود.

مظاهرات فرنسا مظاهرات في فرنسا ماكرون أعمال شغب في فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

عوض الوزير محافظ شبوة

اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل الألعاب الإلكترونية حرام.. وجواز قراءة حزب البحر وسورة يس لشفاء المريض.. وحكم إطالة الركوع انتظارًا للمصلين

وزارة الأوقاف

الأوقاف تستعد لحسم المتأهلين للمرحلة النهائية من دوري النجباء في موسمه الثالث

المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي

المرجع الديني العراقي جواد الخالصي يُؤيد ويدعم نداء شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة

بالصور

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة

بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد