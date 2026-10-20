وزيرة الإسكان: 19 مليار جنيه لتطوير القاهرة الخديوية

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان التحديات قبل عام ٢٠١٤ لافتة أن الريف المصري كان يعاني من ضعف الخدمات الأساسية وتفاوت مستوى جودة الحياة في القرى حيث وصلت تغطية الصرف الصحي بالريف ١٢% في عام 2014.

وأشارت إلى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي الذي كان بحاجة إلى توسيع التغطية وتحسين وصول الخدمات وكفاءتها حيث كانت تغطية الصرف الصحي٥٠% بينما تغطية مياه الشرب كان ٩٥%. وتابعت الوزيرة كان يوجد ٣٥٧ منطقة غير آمنة يحتاجون إلى تطوير شامل يضمن الاستقرار والكرامة.



واضافت أنه كان هناك طلبا متزايدا على السكن وكان هناك عجز تراكمى ٣ مليون وحدة سكنية لافتا انه كان يسكن المدن الجديدة 4 ملايين في ٢٠١٤ وكانت نسبة المعمور ٧% فقط وكان هناك ٢٢ مدينة جديدة حتي ٢٠١٤.

وحول تطوير عواصم المدن قالت أن المشروع يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفير رصيد سكني للفنات الأقل دخلاً وذلك لإلاحة الفرصة لتنفية مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكنافة دون إلحاق أي ضرر للسكان وفع مستويات جودة حياة المواطنين بتلك المناطق.

وقالت أن هناك ٢٣ موقع في ١٣ المحافظات ب٦١ ألف وحدة سكنية تم وجاري العمل بهم.

وحول مشروعات تطوير القاهرة الخديوية استعرضت ما تم تنفيذه حيث تم تطوير ميدان التحرير، وميداني طلعت حرب ومصطفى كامل وتطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري.

كما تم تطوير نادي السلاح المصري وتطوير واجهات العقارات المطلة على الممرات الفرعية والموقع العام بمربع البورصة وواجهات العقارات المطلة على ميدان الأوبرا وحديقة الأزيكية، بإجمالي عدد مشروعات رئيسية 13 مشروعا بتكلفة ١٩ مليار جنيه .