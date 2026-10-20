مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي

حصل موقع "صدى البلد " على أسماء عدد من ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، الذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة.

أسماء ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي

وضمت قائمة الضحايا كلامن:

خلف ربيع إمام 55 سنة من محافظة المنيا.

هدير أيمن محمد 30 سنة من محافظة المنيا.

غطاس شكري غطاس 22 سنة.

إسماعيل دمرداش مغربي 66 سنة.

شنودة مناريس عوض 45 سنة.

نبيل عبد المسيح صادق 64 سنة.

أيمن عبد الوهاب عبد العال 55 سنة.

عادل محمود محمد 71 سنة.

محمود علي محمد 37 سنة بالإضافة إلى 4 جثث مجهولة الهوية.

احتجاز سائقي الأتوبيس والنقل

وجرى احتجاز سائقي السيارتين النقل والأتوبيس المتسببين في الحادث ضمن المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفى أكتوبر المركزي وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

نقل الجثامين إلى مستشفيات الفيوم

واستقبل مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم 10 جثامين مجهولة الهوية من ضحايا الحادث بينما استقبل مستشفى طامية المركزي الجثامين الثلاثة الأخرى.

وأوضح مصدر طبي أن معظم الجثامين مهشمة الرأس بالكامل ولا تظهر ملامحها الأمر الذي يصعب معه التعرف على هويات أصحابها.

تفاصيل الحادث المروع

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود جثامين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي فيما وُزعت الجثامين على مستشفَي سنورس وطامية المركزيين بمحافظة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضحايا واستكمال أعمال تحديد هوية الجثامين المجهولة الهوية وتسليمها إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة.