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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلدية إيطالية تستكشف الحياة اليومية للعمال بناة المقابر الملكية بمصر القديمة

بلدية إيطالية تستكشف الحياة اليومية للعمال بناة المقابر الملكية بمصر القديمة
بلدية إيطالية تستكشف الحياة اليومية للعمال بناة المقابر الملكية بمصر القديمة
أ ش أ

أطلقت بلدية برا بشمال غرب إيطاليا مؤتمرا بعنوان "دير المدينة: الحياة اليومية في قرية الحرفيين بمصر القديمة" يتناول حياة وأسرار الحرفيين والعمال المصريين القدماء المسئولين عن بناء وتزيين المقابر الملكية.

وأوضحت بلدية برا الإيطالية – في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن المؤتمر أتاح للجمهور فرصة رائعة للاطلاع على تاريخ ومعتقدات مصر القديمة، وكشف عن تفاصيل وحقائق مثيرة للاهتمام حول الحياة اليومية للذين عملوا في المقابر الملكية، فضلا عن رحلة عبر الزمن لاكتشاف القرية التي سكنها الحرفيون والنحاتون البارعون الذين صنعوا وزينوا المقابر الرائعة في وادي الملوك ووادي الملكات.

وأشار إلى أن المؤتمر فرصة فريدة لإعادة اكتشاف الحياة اليومية والعادات لهذه الشخصيات الرئيسية في العصر الفرعوني، بالإضافة إلى تتبع اكتشافات البعثة الأثرية الإيطالية في أوائل القرن العشرين.

وأضاف أن المتحدث في المؤتمر عالم المصريات أليساندرو جيراردي عضو قسم البحث والتقييم في المتحف المصري بتورينو ، باستخدام القطع المحفوظة في المتحف المصري بتورينو ، ويوفر هذا الكم الهائل من الأدلة بُعدًا أكثر واقعية وإنسانية للحضارة المصرية.

يأتي المؤتمر ضمن فعاليات معرض بعنوان "مصر: على خطى الآلهة" الذى يقام حتى يوم 6 يناير المقبل في قصر ماتيس بمدينة برا ضمن مشروع ثقافي.

يشار إلى أن دير المدينة هي قرية أثرية تقع في البر الغربي بمدينة الأقصر وكانت موطنًا للحرفيين والعمال الذين بنوا وزينوا المقابر الملكية في وادي الملوك ووادي الملكات خلال عصر الدولة الحديثة.

بلدية برا بشمال غرب إيطاليا مؤتمرا بعنوان دير المدينة قرية الحرفيين بمصر القديمة

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