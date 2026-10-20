وليد حقيقي: أسبوع القاهرة للمياه منصة إقليمية ودولية للتعاون في قضايا المياه

أكد المهندس وليد حقيقي، المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، أن الأسبوع يمثل منصة إقليمية ودولية للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف قضايا المياه، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد تنظيم النسخة التاسعة من الفعالية.

وأوضح حقيقي، خلال مداخلة هاتفية علي قناة الأولي، أن أسبوع القاهرة للمياه انطلق عام 2018 بالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية والدولية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بشأن التحديات المرتبطة بقطاع المياه.

وأضاف أن قضايا المياه اكتسبت أهمية متزايدة على الأجندة الدولية، في ظل التحديات المتنامية الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات.

وأشار المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه إلى أن الأمم المتحدة عادت إلى تنظيم المؤتمرات الدولية المعنية بالمياه بعد انقطاع دام 46 عامًا، إذ عُقد المؤتمر الأول عام 1977، ثم انعقد المؤتمر الثاني عام 2023.

وأكد حقيقي أهمية أسبوع القاهرة للمياه في تسليط الضوء على تحديات ندرة المياه في أفريقيا والمنطقة العربية، ونقل أولويات دول المنطقة واحتياجاتها إلى المحافل والمنتديات الدولية المعنية بقضايا المياه، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بشأن الإدارة المستدامة للموارد المائية.