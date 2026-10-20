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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام الناتو يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الأمنية في البحر الأسود وتعزيز قدرات الردع والدفاع

أمين عام الناتو يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الأمنية في البحر الأسود وتعزيز قدرات الردع والدفاع
أمين عام الناتو يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الأمنية في البحر الأسود وتعزيز قدرات الردع والدفاع
أ ش أ

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع الأمنية الراهنة، بما في ذلك التطورات في منطقة البحر الأسود، إلى جانب إسهامات تركيا في تعزيز قدرات الردع والدفاع لدى الحلف.

وذكرت المتحدثة باسم حلف الناتو أن اللقاء، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول الوضع الأمني الراهن، مشيدة بالإسهامات المتميزة التي تقدمها تركيا لدعم قدرات الحلف في مجالي الردع والدفاع .

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التركية «إن سوسيال»، عقد اللقاء بين فيدان وروته في بروكسل، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها وزير الخارجية التركي إلى بلجيكا.

وتأتي زيارة فيدان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع بين تركيا وبلجيكا، بمشاركة وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي ووزير العدل أكين جورليك.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مكافحة الإرهاب والتعاون القضائي والأمني وقضايا الهجرة والتأشيرات، فضلًا عن التطورات الإقليمية والدولية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات الأوضاع الأمنية الراهنة التطورات في منطقة البحر الأسود

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