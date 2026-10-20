بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 7.50 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 8399.28 نقطة، إذ جرى تداول نحو 213 مليون سهم عبر 20 ألفا و137 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 22.10 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8440.82 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 92 مليون سهم من خلال 9141 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 16.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 14.18 نقطة بما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8826.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 121 مليون سهم عبر 10 آلاف و996 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 59.09 نقطة بما نسبته 0.64% ليصل إلى مستوى 9320.13 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 78 مليون سهم عبر 7141 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 14.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "التقدم" و"تحصيلات" و"مراكز" و"كميفك" و"سينما" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "قيوين ا" و"بترولية" و"إنجازات" و"المشتركة" و"أرزان" الأكثر انخفاضا.