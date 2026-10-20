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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عطل عالمي.. جوجل كلاود يشل تطبيقات بنكية ويعطل المحاكم في بريطانيا

جوجل _ أرشيفية
جوجل _ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

تسبب عطل واسع النطاق في تعطل مئات المواقع الإلكترونية والتطبيقات، نتيجة مشكلة في خدمة جوجل كلاود.

عطل في خدمات جوجل كلاود


وشملت الخدمات المتضررة عددًا من التطبيقات المصرفية، وشركة البريد الملكي البريطاني، وموقع رايت موف للعقارات، وذلك منذ نحو الساعة السابعة صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.


وبحسب جوجل، تأثرت منطقة لندن بالعطل.
وقالت الشركة إن فريقها الهندسي يحقق في المشكلة التي أثرت على مركز البيانات التابع لها في لندن، المعروف باسم europe-west2.

وفي رسالة نُشرت على صفحة حالة خدمات جوجل كلاود في الساعة 12:12 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، قالت الشركة إنها تواجه مشكلة تؤثر على خدمات متعددة في منطقة europe-west2، بدأت يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الساعة 23:08 بتوقيت المحيط الهادئ.


وأضافت الشركة أن انقطاعًا في التيار الكهربائي تسبب في تعطل الخدمات داخل المنطقة الفرعية europe-west2-b، مؤكدة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.


وأوضحت أن التحسن الجزئي في خدمات البنية التحتية سيبدأ في الظهور خلال الثلاثين دقيقة التالية، على أن تُعالج المشكلات المتبقية بعد ذلك.


كما أعلنت الشركة أنها ستقدم تحديثًا بشأن الوضع بحلول الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء، وقدمت اعتذارها لجميع المتضررين من هذا الاضطراب.

جوجل عطل في جوجل الخدمات المصرفية

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