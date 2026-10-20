رئيسا الإمارات وفرنسا يشهدان إعلان إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين

شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم / الثلاثاء /، تبادل إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين البلدين.

وتبادل إطار العمل، وزير دولة لشئون الدفاع في الإمارات محمد بن مبارك المزروعي، ومن الجانب الفرنسي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشئون المحاربين القدامى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما شهد الشيخ محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون تبادل الترتيبات التنفيذية بشأن الصناعات الدفاعية، حيث تبادلها الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي بالإمارات، ومن الجانب الفرنسي باتريك بيلوكس رئيس المديرية العامة للتسليح في فرنسا.

وفي سياق متصل، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس إيمانويل ماكرون، مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى الدولة.

واطلع الرئيسان، خلال الجولة، على منتجات عدد من منشآت التصنيع المتطورة التي يضمها المجمع، وما يوفره من بنية تحتية ومنظومة صناعية متكاملة لدعم الصناعات الدفاعية وصناعة الطيران وغيرها من الصناعات الإستراتيجية، إلى جانب التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وتمكينها من تطوير وتوسيع عملياتها.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإمارات في ختام زيارته الرسمية، حيث كان الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مودعيه لدى مغادرته المطار.