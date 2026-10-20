مبعوث ترامب يصل إلى النرويج لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

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وصل ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء/، إلى النرويج، وذلك لعقد لقاءات رفيعة المستوى تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وممثلي القوى الأوروبية.

وتشمل المفاوضات الجارية في أوسلو، ممثلين عن مجموعة "إي 4" التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).. حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ومن المقرر أن يشارك جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد أبرز الوجوه في مساعيه الدبلوماسية الخارجية، في المحادثات عبر الفيديو نظرا لوعكة صحية ألزمته البقاء.

وأفادت تقارير صحفية بأن ويتكوف سيتوجه إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.