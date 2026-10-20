إيريك تن هاج يكشف عن كواليس رحيله عن مانشستر يونايتد وأزَمَات غرفة الملابس

كشف الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، اليوم / الثلاثاء /، عن الكواليس الأخيرة له داخل قلعة "أولد ترافورد"، وذلك بعد عامين من إقالته في أكتوبر 2024، حيث اتهم إدارة النادي بنكث الوعود التي قُدمت له قبل الرحيل.

​وأوضح تن هاج - في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية - أن إدارة النادي قطعت على نفسها وعوداً بالدعم والشفافية وتوفير الحماية للمنظومة خلال الاجتماع الحاسم الذي أُقيم في إبيزا عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024، إلا أنها نكثت بهذه الوعود، مشيراً إلى أن قرار بيع لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي لصالح نابولي تم دون موافقته ورغماً عن تحذيراته بشأن حاجة الفريق لخدماته المتميزة.

​وانتقد المدرب الهولندي البيئة والإدارة الرياضية داخل النادي، واصفاً إياها بتغذية "الثقافة السامة" ومنح النفوذ المطلق للاعبين على حساب السلطة الفنية. كما كشف عن كواليس أزمته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أنه "خذل الفريق والمدرب" لعدم جاهزيته البدنية ورفضه للالتزام بالتعليمات والتدريبات التكتيكية المحددة.

​كما أشار إلى أن النادي فشل في تلبية طلباته التعاقدية للتعاقد مع لاعبين قياديين من طراز هاري كين وديكلان رايس وفرينكي دي يونج، والاعتماد بدلاً من ذلك على صفقات واعدة صغيرة السن تفتقر للخبرة القيادية، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه للمدرب الحالي مايكل كاريك ومطالبته للإدارة بمنحه الوقت الكافي لبناء مشروعه.