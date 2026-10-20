هشاشة العظام.. أبرز العلامات المبكرة وطرق الوقاية للحفاظ على صحة عظامك

تُعد هشاشة العظام من المشكلات الصحية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، نظرًا إلى تأثيرها على قوة العظام وزيادة خطر التعرض للكسور، خاصة مع التقدم في العمر، وقد تتطور الإصابة دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها المبكرة.

وكشف الدكتور حامد الجوهري، استشاري جراحة العظام، أهمية الانتباه إلى العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بهشاشة العظام، مع ضرورة الاهتمام بطرق الوقاية للحفاظ على صحة العظام وتقليل مخاطر الكسور.

علامات مبكرة تستدعي الانتباه

تتمثل إحدى أبرز مشكلات هشاشة العظام في أنها قد لا تسبب أعراضًا ملحوظة في البداية، وغالبًا ما تُكتشف بعد حدوث كسر. ومن العلامات التي قد ترتبط بالحالات المتقدمة:

التعرض لكسور نتيجة السقوط البسيط أو إصابات محدودة.

الشعور بآلام الظهر، خاصة إذا كانت مرتبطة بكسور فقرات العمود الفقري.

فقدان بعض الطول تدريجيًا مع مرور الوقت.

انحناء الظهر نتيجة ضعف الفقرات أو تعرضها للكسور.

طرق فعالة للوقاية من هشاشة العظام

يمكن دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال اتباع مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

تناول الكالسيوم: الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان وبعض الخضراوات الورقية.

الحصول على فيتامين د: لدوره في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مع استشارة الطبيب بشأن المكملات عند الحاجة.

ممارسة النشاط البدني: الانتظام في تمارين تحمل الوزن وتمارين تقوية العضلات، وفقًا للحالة الصحية والقدرة البدنية.

الابتعاد عن التدخين: لما له من آثار سلبية على صحة العظام.

الحد من خطر السقوط: من خلال تحسين التوازن، وتهيئة المنزل لتجنب التعثر، خاصة لدى كبار السن.

إجراء الفحوصات عند الحاجة: لا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وفقًا لتقييم الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تزداد أهمية التقييم الطبي لدى الأشخاص الذين يعانون من كسور متكررة، أو فقدان ملحوظ في الطول، أو عوامل خطر مثل التقدم في العمر، أو الاستخدام الطويل لبعض الأدوية كالكورتيزون.

وقد يوصي الطبيب بإجراء قياس كثافة العظام لتحديد مدى الإصابة ووضع خطة العلاج المناسبة.

وتظل الوقاية والكشف المبكر من أهم الوسائل للحفاظ على قوة العظام وتقليل المضاعفات، مع ضرورة عدم الاعتماد على الأعراض وحدها لتشخيص هشاشة العظام، إذ قد تتطور الحالة دون علامات واضحة.