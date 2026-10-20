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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهامات روسية خطيرة.. أمريكا تحقق في تعاون أوكرانيا مع عصابات المخدرات المكسيكية

أرشيفية
أرشيفية
الشهابي

أثارت مزاعم روسية جدلًا بشأن احتمال وجود تعاون بين جهات أوكرانية وعصابات المخدرات المكسيكية، بعدما أعلنت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية تحقق في معلومات تتعلق بهذا الملف.

وقالت الاستخبارات الروسية، في بيان نشرته عبر تطبيق «تيليجرام»، إن عصابات مخدرات مكسيكية أرسلت عناصر إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات على تجميع الطائرات المسيرة القتالية وتشغيلها، مدعية أن ما لا يقل عن 80 شخصًا تلقوا هذا النوع من التدريب داخل القوات المسلحة الأوكرانية.

اتهامات بتمويل التدريبات من أموال المخدرات

ووفقًا للبيان الروسي، فإن مسؤولين أوكرانيين مقربين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي تلقوا أموالًا مقابل هذه التدريبات، قالت موسكو إنها جاءت من عائدات بيع المخدرات في الولايات المتحدة.

وحذرت الاستخبارات الروسية من أن نقل خبرات تشغيل الطائرات المسيرة إلى عناصر العصابات قد يشكل تهديدًا لأفراد أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية المشاركين في عمليات مكافحة المخدرات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كما اعتبرت الوكالة الروسية أن هذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، قد تحمل تداعيات سياسية خطيرة على مستقبل زيلينسكي.

وتأتي هذه الادعاءات وسط مخاوف متزايدة بشأن استخدام الجماعات الإجرامية للطائرات المسيرة في أنشطتها.

وفي هذا السياق، أشار تقييم نُقل عن صحيفة «واشنطن بوست» في سبتمبر إلى أن عصابات المخدرات المكسيكية تستعين بأشخاص لديهم خبرة ميدانية في أوكرانيا لتعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.

الاستخبارات الخارجية الروسية عصابات المخدرات المكسيكية أوكرانيا والمكسيك روسيا وأوكرانيا أخبار روسيا

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