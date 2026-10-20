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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تصدر سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار

الكويت تصدر سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار
الكويت تصدر سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار
أ ش أ

أعلنت وزارة المالية الكويتية نجاح دولة الكويت في إصدار سندات بأسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار، أمس الاثنين 19 أكتوبر 2026، عبر شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس.

وأوضحت الوزارة أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروتها، بما يعادل نحو 2.8 ضعف حجم الإصدار.

وتوزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين بواقع 39% لمديري الأصول، و31% للبنوك، و15% للمؤسسات والبنوك المركزية، و8% لصناديق التحوط، و6% لشركات التأمين وصناديق التقاعد، و1% لفئات أخرى. وجغرافيًا، استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 36%، والأمريكيتان على 23%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 19%، وآسيا على 12%، وأسواق دولية أخرى على 10%.

وقال وزير المالية الكويتي يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن نجاح الإصدار يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، مؤكدًا مواصلة اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام، بما يحافظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال والمتانة المالية للدولة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.

وتولت بنوك «سيتي» و«جولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«إس إم بي سي» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت بنوك «باركليز» و«آي سي بي سي» و«مورجان ستانلي» مديرين رئيسيين مشتركين.

وزارة المالية الكويتية أسواق الدين العالمية عائد سندات الخزانة الأمريكية

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