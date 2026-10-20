القصر الرئاسي الفلبيني يعلن قرب إتمام استعدادات استضافة قمة آسيان

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين اليوم /الثلاثاء/ أن استعدادات استقبال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة مانيلا شارفت على الانتهاء، وذلك قبل أقل من شهر على موعد القمة.

وأكد القصر أن كافة الاستعدادات تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وأن الجهود مستمرة لإتمام الخطط الأمنية وبرامج الزيارة المعدة لاستقبال رؤساء الدول والحكومات في نوفمبر المقبل في إطار القمة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة مانيلا فعاليات القمة رقم 49 لرابطة آسيان والأنشطة المقامة على هامشها خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.