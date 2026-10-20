بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية على بعد حوالي 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم في سلطنة عمان.
حادث بحري قرب عمان
وأضافت الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن الناقلة تعرضت "لتفاعل" في إطار النشاط العسكري الجاري بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي في مهام دفاعية مضادة للطائرات للمساعدة في حماية المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون.
وكانت ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي في مهام دفاعية لحماية السعودية من هجمات الحوثيين المتصاعدة.
وأفاد التقرير بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي ستساعد في الدفاع عن المدن والبنية التحتية السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران، كما ستوفر بريطانيا طائرة نقل من طراز أطلس إيه 400 إم ومستشارين عسكريين.