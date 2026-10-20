بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية

قالت هيئة ​عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ​تلقت ​بلاغا عن واقعة تتعلق ⁠بناقلة نفط ​وقوات عسكرية ​على بعد حوالي 121 ميلا بحريا ​إلى الشرق ​من الدقم في سلطنة ‌عمان.

حادث بحري قرب عمان

وأضافت ⁠الهيئة أن البلاغ أشار إلى أن ​الناقلة ​تعرضت "لتفاعل" ⁠في إطار النشاط ​العسكري الجاري ​بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، قالت ‌وزارة الدفاع البريطانية اليوم ​الثلاثاء ​أنها ستنشر طائرات ⁠مقاتلة ​من طراز ​تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي ​في ​مهام دفاعية مضادة ‌للطائرات ⁠للمساعدة في حماية المدن ​السعودية ​والبنية ⁠التحتية الحيوية من ​الهجمات ​الجوية ⁠التي يشنها الحوثيون.

وكانت ذكرت ​وكالة بلومبرج نقلا عن ‌مسؤولين بريطانيين مطلعين أن لندن ستنشر طائرات ​مقاتلة تابعة ​لسلاح الجو الملكي في مهام ⁠دفاعية لحماية ​السعودية من هجمات الحوثيين ​المتصاعدة.



وأفاد التقرير بأن طائرات تايفون مقاتلة تابعة لسلاح ​الجو الملكي ستساعد ​في الدفاع عن المدن والبنية ‌التحتية ⁠السعودية ضد الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع ​إيران، ​كما ⁠ستوفر بريطانيا طائرة نقل من ​طراز أطلس إيه ​400 ⁠إم ومستشارين عسكريين.